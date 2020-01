Charleroi tenu en échec du côté d'Eupen

Ce samedi soit, Eupen accueillait le Sporting de Charleroi pour le compte de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Pas de surprise dans le onze aligné par Karim Belhocine ce samedi soir, mais bien du côté eupenois. En effet, Benat San José avait décidé de laisser Bautista et Bolingi sur le banc et de titulariser le nouveau venu Musona et le vétéran Ciampichetti à l'avant.

Il n'y aura pas eu de round d'observation dans cette partie. Charleroi ouvrira rapidement le score grâce à un beau débordement de Gholizadeh sur le flanc droit. L'Iranien slalomera au sein de la défense eupenoise avant de délivrer un caviar à Fall qui aura besoin de deux tirs pour la mettre au fond (5e), 0-1.

La réaction eupenoise ne se fera pas attendre. Penneteau sera l'auteur d'une grossière erreur. En effet, il manquera son dégagement et enverra directement le cuir dans les pieds de Musona qui égalisera et inscrira ainsi son premier but sous ses nouvelles couleurs (10e), 1-1.

Après plusieurs minutes ponctuées de pertes de balle au sein de chaque équipe, Charleroi aurait pu reprendre les commandes de la rencontre suite à de nombreuses occasions. D'abord peu avant la demi-heure de jeu lorsque Bruno parviendra à pénétrer dans la surface adverse mais il décochera sa frappe trop tardivement, celle-ci sera contrée in extremis par la défense locale (28e). Il y aura ensuite le beau retourné de Gholizadeh dévié en corner (38e). Puis une énorme opportunité deux minutes plus tard quand Rezaei dribblera De Wolf avant d'envoyer le ballon vers le fond des filets mais c'était sans compter sur Schouterden qui viendra dégager le ballon à même la ligne (40e). Le score ne bougera pas à la pause (1-1).

Au retour des vestiaires, c'est Eupen qui sera l'équipe la plus menaçante avec deux occasions obtenues directement. D'abord avec Musona dans la surface (50e) puis avec Schouterden parti dans la profondeur qui verra son tir raser le poteau de Penneteau (54e). Les Zèbres réagiront en obtenant une belle opportunité mais le tir de Fall sera arrêté par De Wolf (58e). Les Carolos subiront ensuite pendant plus de vingt minutes, mais les Pandas ne se montreront pas assez dangereux dans la zone de conclusion pour prétendre à la victoire. Les deux équipes ne parviendront pas à se départager, 1-1 au coup de sifflet final.

Eupen : De Wolf, Beck, Amat, Verdon, Blondelle, Schouterden, Cools, Ebrahimi, Milicevic (Koch 90e), Musona (Bolingi 77e), Ciampichetti (Bautista 67e)

Charleroi : Penneteau, Busi, Dessoleil, Willems, Nurio, Ilaimaharitra, Morioka, Bruno (Henen 83e), Fall (Nicholson 73e), Gholizadeh, Rezaei