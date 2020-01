Mehdi Carcela prévient: "Il ne faudra pas commettre les mêmes erreurs par la suite"

Le Standard a eu chaud, mais a renoué avec la victoire à Malines, après un mois de décembre plus que compliqué.

Et comme son coach, Mehdi Carcela avait le sourire à l'issue de la rencontre, au micro de Voo Sport. "On a connu des semaines difficiles avant la trêve et on devait absolument gagner pour se relancer", note le Belgo-Marocain, qui portait le brassard vendredi soir à Malines.

"Enchaîner"

Pourtant le Standard s'est encore fait peur et a failli connaître un scénario identique à celui vécu à de nombreuses reprises en fin d'année dernière. "Ramasser des buts après avoir marqué, c'est dur psychologiquement, mais, heureusement, on a relevé la tête et gagné."

Il faudra toutefois éviter que le scénario se répète. "Il ne faut pas commettre les même erreurs pour la suite. Une nouvelle année qui commence par une victoire, ça fait du bien, maintenant il faut enchaîner", conclut Mehdi Carcela.