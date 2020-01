Vanaken, volée dorée : "Pour le même prix, elle est sur le ring de Bruxelles !"

La malédiction du Soulier d'Or ? Hans Vanaken lui rit au nez. Un but par trophée, dont un qui vaudra peut-être déjà une nomination lors du gala suivant, catégorie "but de l'année". "Je la prends bien, oui", souriait le Brugeois ...

Bruges n'était pas dans un grand jour, mais a pu compter sur son Diable Rouge fraîchement chaussé de sa seconde chaussure dorée : sur un ballon renvoyé par le mur, Hans Vanaken envoie une reprise magnifique pour égaliser. "C'est la meilleure manière de fêter mon Soulier d'Or", souriait-il après la rencontre. "Je suis dit qu'il fallait essayer, on ne sait jamais. Je la prends bien et heureusement, car pour le même prix, ce ballon finit sur le ring de Bruxelles", blague Vanaken.

Vanaken et ses équipiers vivaient jusque là un match difficile. "C'est l'une de mes qualités, je reste calme en toutes circonstances et j'essaie d'amener ça à l'équipe, c'est aussi mon rôle", pointe-t-il. Ca, et marquer des buts : le 1-2 viendra également du pied du n°20 brugeois. "Je me suis retrouvé seul dans le rectangle et le reste est une question d'avoir le bon feeling", conclut Hans Vanaken. Qui commence 2020 comme il a traversé 2019 ...