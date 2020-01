Un but par Soulier d'Or : Vanaken renverse un Anderlecht en progrès

Anderlecht avait pourtant bien entamé sa rencontre, et semblait prêt à prendre un départ idéal en 2020. C'était sans compter sur un certain Hans Vanaken ...

L'année 2019 du RSCA est à oublier : reste à entamer 2020 d'une autre manière, et ce d'entrée de jeu puisque c'est rien moins que le FC Bruges qui se déplace au Lotto Park. Un FC Bruges qui avait étalé sa supériorité en Coupe de Belgique et qui arrive à Bruxelles auréolé d'un gala de Soulier d'Or aux allures de razzia.

Mais Anderlecht a des raisons d'espérer : en plus du résultat positif pour les Mauves entre Malines et le Standard, le calendrier semble accessible (tout est relatif) une fois passé l'écueil brugeois. Un écueil auquel fait face Frank Vercauteren sans Kemar Roofe, son attaquant attitré : c'est le tout jeune Antoine Colassin (18 ans) qui fait ses débuts.

Transférer un 9 ? Pourquoi faire ?

Et quels débuts : Colassin touche la latte d'entrée de jeu après une belle combinaison avec Alexis Saelemaekers, donnant le ton de ce qui sera une mi-temps de très haut vol. Duels gagnés de la tête, jeu dos au but et dans les espaces, combinaisons avec Saelemaekers et Chadli : Colassin étale une palette qui fait se demander pourquoi il n'est pas apparu plus tôt dans le groupe.

Le FC Bruges, de son côté, semble un peu emprunté mais peut toujours compter sur des individualités capables de faire très mal au moindre geste : Hans Vanaken, toujours pas affecté par la maladie du Soulier d'Or, trouve des passes succulentes, créant une énorme occasion qui voit Dennis (autrement plutôt maladroit) trouver Van Crombrugge, avant qu'Okereke frappe dans le but vide ... et voie Vincent Kompany sauver sur la ligne (11e).

Anderlecht construit cependant mieux qu'avant la trêve : les espaces sont trouvés et bien utilisés par un Colassin impressionnant qui, lancé par Saelemaekers, va tromper calmement Mignolet du plat du pied (23e, 1-0).

Gouden Hans

Le Soulier d'Or de Vanaken a pu être critiqué par certains, qui jugeaient que c'était à Dieumerci Mbokani qu'il revenait de soulever le trophée. Mais le métronome brugeois ne s'en préoccupe pas : après avoir trouvé Van Crombrugge sur une frappe à la retourne (38e), il foudroiera le portier anderlechtois d'une sublime reprise de volée sur un coup-franc de Vormer renvoyé par le mur (1-1, 41e). Saelemaekers, en face-à-face avec Mignolet, manquera de remettre son équipe devant juste avant la pause (44e).

Enfin, se dit-on à la pause, un topper qui tient ses promesses non seulement par le niveau du Club de Bruges mais aussi par celui du RSC Anderlecht, incomparable avec celui du quart de finale de Croky Cup. Les deux équipes semblent se toiser un peu plus en seconde période et Bruges paraît mieux en place : il faut une grande intervention de Van Crombrugge pour empêcher Dennis de faire 1-2 (59e).

De l'autre côté, les derniers gestes commencent à manquer de précision, que ce soit chez Doku ou Saelemaekers, Nacer Chadli apparaissant quant à lui étonnamment peu tranchant (pas encore à 100% ?). Et au fil de la rencontre, le tout s'avère de plus en plus décousu des deux côtés : Emmanuel Dennis s'offre un énième raté (75e), mais les pertes de balle se multiplient jusqu'à coûter cher à un Anderlecht un peu dans les cordes. Charles De Ketelaere, bien monté, trouve ce Diable de Vanaken, clinique, mais trop seul dans le rectangle (1-2, 80e). Un but par Soulier d'Or ...

Tic, tac ...

Le verdict est sans appel : malgré des progrès évidents dans le jeu et une vraie trouvaille en la personne d'Antoine Colassin, cet Anderlecht reste encore trop court pour faire face à un FC Bruges certes pas éblouissant mais d'un calme et d'une efficacité imparables. Le milieu de terrain anderlechtois, notamment, aura été étouffé et dominé par un duo Balanta - Vormer roublard.

Ironique, le public brugeois peut chanter "we are the champions" sur l'air du Grand Jojo : si rien n'est fait, naturellement, ces Blauw & Zwart paraissent bien armés. Anderlecht, de son côté, reste à sept points du top 6 avec huit matchs à jouer. L'horloge tourne ...