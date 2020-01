Massimo Bruno déçu : "Nous voulions débuter cette année par une victoire"

Le Sporting de Charleroi avait à coeur de débuter l'année 2020 avec une victoire. Malheureusement pour eux, ils ont été tenus en échec du côté d'Eupen ce samedi soir (1-1).

Le Sporting de Charleroi voulait conforter sa deuxième place au classement général en s'imposant à Eupen, mais ils ont été contraints de partager l'enjeu au Kehrweg. Après avoir livré une bonne première période, les Zèbres ont subi durant la deuxième mi-temps. Deux points de perdus pour les Zèbres ?

"Nous sommes déçus, nous voulions débuter cette année par une victoire. Nous avons pourtant eu les occasions pour mettre ce deuxième but. Plusieurs opportunités et un ballon sauvé sur la ligne. Puis en seconde période, Eupen a poussé et nous ne sommes pas parvenus à aller chercher la victoire", confie Massimo Bruno à l'issue de la rencontre avant d'évoquer le goal casquette avec ce dégagement manqué de Penneteau. "Cela arrive, il a tellement gagné des points à lui tout seul. C'est le football", a souligné l'attaquant carolo.

Toutefois, Charleroi poursuit sa belle série en enchaînant une douzième rencontre sans défaite. Mais les Zèbres devraient perdre leur deuxième place au classement. "Ne pas penser à cela. Se focaliser sur nous. Il faut gagner à la maison contre Malines le week-end prochain. Un concurrent direct pour les playoffs 1 puis nous devons prendre une revanche par rapport au match aller. Bien se préparer pour ce match", a conclu Massimo Bruno.