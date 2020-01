Samuel Bastien, de plus en plus essentiel pour les Rouches : "Le grand frère s'en va"

Paul-José Mpoku était un des leaders du vestiaire liégeois. Le départ du capitaine va laisser un vide. D'autres pourraient devenir essentiels pour le club et, surtout, incarner celui-ci. Samuel Bastien pourrait être l'un d'entre eux. Il a adressé un message à son "grand frère" Mpoku.

A 23 ans, le milieu de terrain s'est installé petit à petit comme un des joueurs les plus importants de l'effectif du Standard, en témoignent les difficultés rencontrées par le club lors de son absence en décembre. L'homme en forme s'est montré affecté sur les réseaux sociaux par le départ de Paul-José Mpoku, avec qui il a "vécu de grands moments".

Sur son compte twitter ce mardi, Samuel Bastien écrit ses mots pour l'ancien capitaine des Rouches : " Le grand frère s’en va. On a vécu de grands moments ici au club mais aussi en famille, car tu es de ma famille. Aujourd’hui tu t’en vas, tu as marqué le club par ton aura, ta personnalité, tes bonnes actions et tes bonnes performances. Je te souhaite le meilleur !"