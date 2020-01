Trois absents pour Zulte Waregem avant d'aller à Bruges : "Nous devrons nous surpasser"

Ce mercredi, Club de Bruge et Zulte Waregem ouvrent le bal des demi-finales allers de la Coupe de Belgique. Une rencontre compliquée pour les Flandriens, qui devront en plus se passer de trois joueurs. Mais Sammy Bossut et Francky Dury y croient.

En conférence de presse d'avant match retranscrite sur le site internet du club, le portier rêvait à nouveau de devenir le héros de la Coupe, comme ce fut le cas en 2017 en finale contre Ostende. Mais il sait qu'il faudra d'abord battre l'ogre brugeois : "Nous sommes à deux matchs d'une nouvelle finale mais nous nous rendons compte qu'il faut battre... le Club de Bruges. Nous devrons nous surpasser pour obtenir un bon résultat". Bossut espère surtout que la partie ne sera pas pliée pour le match retour : "Il faut maintenir l'espoir pour le match retour. Chacun devra jouer son rôle à 100%. Si un ou deux joueurs ne le font pas, nous aurons des problèmes". Son coach, Francky Dury, s'est montré plus optimiste : "En matchs aller/retour, tout est possible. Il ne faut pas trop s'attarder sur nos deux défaites contre Genk et Bruges en championnat, deux équipes très fortes. Le championnat et la Coupe sont deux compétitions différentes. Ne pas accèder aux PO1, ou à la finale de la Coupe, serait une déception". Pour rajouter une dose de difficulté supplémentaire, Dury ne pourra pas compter sur les trois joueurs suivants : Omar Govea, qui est pourtant l'homme en forme et qui vient d'être élu meilleur joueur du mois de décembre à Zulte, Marco Bürki et Cyle Larin. Ce dernier est en effet suspendu.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Club Brugge - Zulte Waregem en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (22/01).