Zidane fait tourner ; Gareth Bale et James Rodriguez enfin de retour dans l'effectif

Ce mercredi soir, le Real se déplacera à Salamanque pour la Coupe du Roi. Si le match en lui-même ne devrait pas trop poser de soucis aux Madrilènes - les Unionistas évoluent en 3ème division - il permettra à Zidane de faire tourner son effectif et de voir revenir certains joueurs.

Ca sera le cas pour Gareth Bale, qui avait manqué le dernier match et avec qui la situation est parfois délicate. Plus important est la sélection de James Rodriguez. Le Colombien n'est jamais épargné par les blessures. Cette saison encore, puisque son dernier match remonte au... 19 octobre 2019. Il n'a joué que sept matchs cette saison en Liga, pour un but inscrit.

En revanche, le technicien français profitera de ce match "plus facile" pour reposer quelques-uns de ses cadres. Si Thibaut Courtois est bien repris pour le voyage, Kroos, Modric et et le jeune brésilien Rodrygo sont mis au repos. Hazard est, lui, toujours blessé. Voici le noyau complet repris par Zidane pour affronter, ce mercredi, les Unionistas de Salamanque :