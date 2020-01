Duel fraternel en Coupe de Belgique: "Il y aura un De Sart au Heysel, c'est beau!"

Alexis et Julien De Sart vont se croiser en demi-finale de la Coupe de Belgique, avec un enjeu capital au bout de ce duel fraternel: un ticket pour le Heysel.

Julien De Sart, pour Courtrai et Alexis pour l'Antwerp, nourriront la même ambition ce soir, au Bosuil: rapprocher leur équipe de la finale de la Coupe. Ce ne sera pas une première pour les deux frères qui se sont déjà croisés. "Trois fois je pense et je n'ai jamais perdu", note l'aîné pour Het Laatste Nieuws. Les deux frères sont en fait affrontés à quatre reprises: avec deux victoires et deux partages pour Julien.

"Jouer ensemble? Un rêve"

Mais Alexis espère surtout avoir l'occasion, un jour, de partager l'affiche avec son frère. "C'est un rêve de jouer ensemble. J'espère que nous aurons encore une longue carrière et que ça arrivera un jour. Parce que la seule fois que je suis monté au jeu avec le Standard, c'était pour remplacer Julien."

Quoi qu'il en soit, et en attendant ce moment-là, les deux hommes vont se croiser avec un objectif identique: aller chercher un ticket pour la finale. "Il y aura, quoi qu'il arrive, un De Sart au Heysel, c'est quand même beau, non?", conclut le Courtraisien.