FA Cup : Watford et Kabasele éliminés par une D3 !

Surprise en FA Cup : Watford, qui se déplaçait chez les Tranmere Rovers (D3) en match en retard du troisième tour, a été éliminé !

Christian Kabasele et les Hornets avaient vu leur déplacement chez les Tranmere Rovers (League One) être reporté en raison d'inondations et jouaient donc leur troisième tour de FA Cup ce jeudi soir. À la 36e minute, surprise : les locaux ouvraient le score via Emmanuel Monthe, plaçant Watford dos au mur en seconde mi-temps.

L'égalisation finira par arriver à la 68e par Hinds, mais Watford ne parviendra pas à faire la différence et sera poussé aux prolongations ... qui verront Tranmere inscrire un second but, signé Connor Jennings (2-1) et fatal à l'avant-dernier de Premier League. Les Rovers auront l'honneur de recevoir Manchester United au 4e round de la FA Cup, dès ce week-end !