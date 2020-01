Charleroi au complet, ou presque, pour affronter Malines

On s'en souvient, le match aller entre les deux équipes s'est terminé de manière très tendue. De plus, les Carolos s'étaient fait remontés au score à deux reprises, pour finalement revenir avec un point d'un déplacement compliqué.

Kaya avait répondu quatre minutes plus tard à Rezaei, tant dis que Storm convertissait un pénalty six minutes après le but de Nurio. En seconde mi-temps, aucun but n'était inscrit, mais la partie se terminait dans une ambiance très tendue. L'arbitre était pris à partie et Ilaimaharitra était la cible de gestes racistes effectués par quelques supporters malinwas.

Bref, pour ce match retour, les deux équipes auront à coeur de faire oublier ce duel et d'arracher trois points importants. Les deux équipes n'ont pas repris l'année de manière idéale; Malines se faisait battre par le Standard dans les derniers instants, tant dis que le Sporting se faisait surprendre par Eupen, à cause d'une erreur de Penneteau.

Si Malines se déplacera sans quatre blessés - dont deux pions essentiels à l'effectif (Van Damme et Bijker) - les Carolos pourront compter sur tout leur noyau, ou presque. En effet, Christophe Diandy est bien entendu toujours blessé, tant dis que Younes Delfi est malade, peut-on lire sur le site officiel des Zèbres. Cela ne devrait pas poser trop de problèmes à Belhocine : le jeune iranien n'a pas encore disputé la moindre rencontre cette saison.