Et qu'en est-il Dimata à Anderlecht? "Nous ne le reverrons pas demain"

L'entourage de Dimata était en colère car il n'était pas autorisé à se rendre au stage, mais la question est de savoir ce qu'il aurait pu y faire ?

Une des questions est également de savoir si nous reverrons l'attaquant d'Anderlecht cette saison. Frank Vercauteren ne semble pas non plus y croire beaucoup. "Eh bien, ma réponse est la même que la dernière fois : je ne l'ai toujours pas vu sur le terrain, donc je ne peux pas en dire grand-chose. S'il s'entraîne, je pourrai en dire plus. S'il est en forme, il pourra faire partie de la sélection, mais ce n'est pas encore pour demain ou après-demain."

Dimata se remet encore de son opération du genou. Il devrait être opérationnel depuis novembre, mais le personnel médical n'a pas encore donné son feu vert. "Dimata, ce n'est pas pour tout de suite", a encore résumé Vercauteren.