Laifis : "Notre plus mauvais match de la saison, mais nous avons pris les trois points"

Le Chypriote a inscrit le but de la victoire ce vendredi soir et a permis aux Rouches d'empocher les trois points face à Ostende, pourtant avant-dernier de Jupiler Pro League.

Le Standard s'est fait peur ce vendredi et peut remercier Vojvoda et Laifis qui ont permis aux Rouches de s'imposer sur le fil. Imprécis et brouillons, les joueurs de Michel Preud'homme ont livré probablement leur plus mauvaise prestation de la saison, mais sont néanmoins parvenus à décrocher la victoire.

"Nous avons pris les trois points, c'est ce qu'il faut retenir. Nous n'avons pas bien joué, sans doute notre plus mauvais match de la saison", a confié Laifis à l'issue de la rencontre avant d'évoquer le but ostendais. "Nous prenons un goal qui vient de nulle part, ils ont eu si peu d'occasions. Nous devons être plus concentrés à l'avenir", a expliqué l'international chypriote.

Le défenseur central a fait trembler les filets en toute fin de rencontre ce vendredi. "Je regardais après le ballon puis je l'ai demandé car j'étais seul. Il est arrivé et j'ai tenté ma chance. Nous étions bien durant ces dernières minutes, puis les supporters étaient derrière nous et leur soutien est tellement important. L'égalisation a revigoré le groupe et puis nous sommes parvenus à percer la défense d'Ostende qui était très bien organisé", a conclu Laifis.