L'Union Saint-Gilloise se sépare de son milieu de terrain Abdelrafik Gérard

Abdelrafik Gérard était sous contrat avec le club bruxellois jusqu'en juin 2021. Ce vendredi, l'Union et le joueur viennent de mettre fin à leur collaboration.

Abdelrafik Gérard avait disputé neuf rencontres cette saison avec l'USG. Arrivé en 2018 en provenance de Lens, le milieu de terrain français aura en tout joué 28 matchs pour les Jaunes et Bleus, scoré deux goals et donné trois assists. Il n'en réalisera pas un de plus pour l'Union, indique le club ce vendredi matin dans un communiqué officiel :

"La Royale Union Saint-Gilloise et Abdelrafik Gérard ont, en ce jour, arrêté leur collaboration d’un commun accord. Bonne chance pour la suite de ta carrière Rafik !"