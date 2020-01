Les Buffalos peuvent-ils challenger Bruges dans la course au titre ? L'avis de Laurent Depoitre

Retour gagnant pour Laurent Depoitre. En plein doute il y a quelques mois, le Tournaisien a retrouvé sa confiance et ses sensations à la Gantoise et il voit grand pour la suite de la saison.

15 buts, 4 assits, une qualification pour les seizièmes de finale de l’Europa League, une deuxième place au classement de la Pro League : tout réussit à Laurent Depoitre depuis le début de la saison. Seule ombre au tableau? Le Club de Bruges, qui paraît invincible dans la course au titre. "Nous réalisons une bonne saison, mais Bruges fait une très bonne saison", confirme-t-il au Laatste Nieuws.

Bruges peut aussi connaître une période creuse.

Et il l’admet, ce sera difficile d’aller chercher les Blauw en Zwart: "La deuxième place est à notre portée et Bruges est le grand favori", lâche-t-il. Mais il n’a pas pour autant l’intention de s’en contenter. "Bruges peut aussi connaître une période creuse et nous devons être prêts", insiste Laurent Depoitre.

Parmi les artisans du titre il y a cinq ans, l’attaquant aimerait s’inspirer de la prodigieuse saison disputée sous les ordres de Vanhaezebrouck: "Personne ne comptait sur nous, mais nous avons vu à quel point tout peut aller très vite en playoffs. Nous devons croire que tout est possible. Et oui, je rêve de revivre ce que nous avions réalisé en 2015. Certainement."

15 buts en 31 matchs: Laurent Depoitre, qui n'avait pas marqué le moindre but la saison dernière, revit avec les Buffalos.