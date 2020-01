Match crucial pour l'Union ce dimanche contre Lommel : "C'est déjà une finale"

Pour clôturer la neuvième journée de la deuxième tranche en D1B, l'Union Saint-Gilloise recevra Lommel.

Lommel partage actuellement la tête du classement avec Westerlo et le Beerschot. Alors qu'il reste sept rencontres à disputer, Thomas Christiansen confirme l'importance du duel contre Lommel. En conférence de presse d'avant-match retranscrite sur le site du club, le coach s'est exprimé :

"Nous sommes dans une phase cruciale de la compétition. Lommel est une équipe robuste et très forte défensivement. Leur première place nous oblige donc à jouer une finale ce dimanche. On se doit de gagner avec la mentalité des derniers matchs, et pour nos fantastiques supporters".

Vendredi soir, Lokeren et Louvain ont partagé l'enjeu. Ce samedi soir, Virton reçoit le Beerschot tant dis que Roulers ira à Westerlo. L'Union est sixième mais ne compte que trois points de retard sur Westerlo, le Beerschot et Lommel.