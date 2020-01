Olivier Deschacht bientôt prolongé à Zulte Waregem?

Malgré ses 38 ans, l'ancien Mauve brille avec le Essevée.

Pas encore prêt à raccrocher les crampons, Olivier Deschacht avait décidé de se fixer un nouveau défi en signant un contrat d'un an avec Zulte Waregem. Un défi qui se passe plutôt bien, puisque le Essevée est à la lutte pour les playoffs 1 et encore en course pour un ticket pour la finale de la Coupe.

Et Olivier Deschacht, malgré une blessure aux coudes qui l'a tenu écarté des terrains plusieurs semaines, est l'un des hommes forts de Zulte Waregem. Francky Dury fera d'ailleurs tout pour le convaincre de prolonger. "Je me suis battu pour qu'il arrive ici, et ma décision est prise et ça, Olivier le sait déjà", confirme le coach flandrien au Laatste Nieuws.