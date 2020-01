Thibault Peyre : "On devinait seulement la cage adverse"

La rencontre entre le Sporting de Charleroi et le KV Malines a dû être stoppée ce samedi soir à cause d'un brouillard trop épais. Les Zèbres menaient pourtant 1-0.

La visibilité depuis les tribunes était difficile. Qu'en était-il sur la pelouse ? "C'était compliqué, mais bon on voyait pas trop loin de soi mais si on regardait devant, on devinait seulement la cage adverse. C'est la première fois que cela m'arrive d'avoir autant de brouillard durant un match. Si long ballon il y avait, on ne voyait pas ce qu'il se passait", explique Thibault Peyre.

Fallait-il commencer cette rencontre ? "Ma femme regardait le match à la télé, et m'a dit que nous n'aurions jamais dû débuter. Après c'était à l'appréciation des arbitres et Charleroi avait déjà un match en retard. Cela a peut-être joué dans la balance", a souligne le natif de Martigues.

Le match devrait recommencer mais à 0-0 selon les règles établies. "Je l'espère bien car Charleroi nous a mis un pressing haut qui a fait mal. Puis ils ont ouvert le score. Nous serons gagnants si le match débute ou reprend à 0-0. Une nouvelle histoire belge ? Non cela s'est déjà produit en France. Clément (Tainmont) m'a dit qu'il avait déjà vécu pareille mésaventure. Le match avait dû être stoppé à dix minutes du terme et avait été rejoué. Il n'y a pas qu'en Belgique que cela arrive", a conclu Thibault Peyre.