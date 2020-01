Raphaël Lecomte : " On s'est racheté de Lokeren "

Raphaël Lecomte et Raphaël Holzhauser ne regardent pas dans la même direction. Virton a battu le Beerschot par le plus petit écart

La surprenante défaite à domicile contre Lokeren appartient au passé. Les Virtonais avaient à coeur de l’effacer face au Beerschot, candidat avoué à la montée en JPL. Contrat rempli. « Gagner fait toujours plaisir », assure le milieu de terrain Raphaël Lecomte. « Il fallait se racheter par rapport à la dernière rencontre disputée au Faubourg d’Arival. On a su le faire mais aussi confirmer la victoire à Roulers. Nous avons livré une grosse prestation dans tous les domaines : physique, mental et tactique. »

Comme c’est le cas depuis la journée inaugurale début août, Virton a des atouts et sait répondre présent chaque week-end. Il a pris un net ascendant sur les Anversois au cours de la deuxième période. « On a trouvé la faille lors d’un moment fort (76e) », poursuit Raphaël. « Ils ont éprouvé des difficultés à se relever de ce but d’ouverture. Défensivement, on a été solides sans vraiment avoir été poussés dans nos derniers retranchements. » Le goal du 2-0 n’est jamais arrivé. Sans aucune incidence.

Au classement de la 2e tranche, il est hors de question de s’enflammer. « Nous sommes dans une dynamique positive et il faut veiller à l’entretenir. Il reste cinq matches. Rien n’est fait. Le classement est serré. » Virton ne doit regarder que lui-même. « Certainement ! On se déplace à Lommel dimanche prochain et il faudra mettre les bouchées doubles. » Un nouvelle joute difficile pour Virton… mais aussi l’adversaire.