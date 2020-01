En cas de victoire, Liverpool affrontera Chelsea en huitièmes de finale de la FA Cup. Voici toutes les affiches

Ce lundi soir avait lieu le tirage au sort pour les affiches du 5ème tour, soient les huitièmes de finale de la compétition. Liverpool doit rejouer le match puisque les Reds ont partagé l'enjeu, avec Divock Origi sur la pelouse, contre Shrewsbury, pensionnaires de division 3 anglaise. Le replay se fera le 3 février, en plein repos pour les clubs de Premier League, et Jurgen Klopp a déjà annoncé qu'aucun joueur de l'équipe première ne prendra part à ce nouvel affrontement.

Si les Reds parviennent tout de même à se qualifier, ils disputeront leur huitième de finale contre un solide candidat : Chelsea. Manchester City ira à Sheffield Wednesday. Tous les matchs auront lieu entre les 3 et 5 mars. Voici toutes les affiches :

The potential for some big ties here!



Your FA Cup fifth round draw in full 👇 pic.twitter.com/lsTb27Yozl