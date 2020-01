Un ancien du Standard rejoint les rangs de l'UR Namur

L'international congolais revient en Belgique après avoir quitté Courtrai en 2015.

L'UR Namur continue son mercato hivernal et vient de s'attacher les services de Landry Mulemo. L'international congolais revient donc en Belgique après quatre ans de piges à l'étranger.

De retour en Belgique pour la première fois depuis son départ de Courtrai en 2015, Mulemo évoluera donc en D2 amateurs.

Mulemo compte un joli palmarès lors de son passage au Standard : deux titres de champion de Belgique (2008 et 2009) et deux Supercoupes de Belgique (2008 et 2009).