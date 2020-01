Thibaut Courtois analyse son parcours au Real Madrid : "Je rêvais de terminer ici un jour"

Le Diable rouge a réussi à s'imposer comme une figure incontournable du onze de base madrilène.

Arrivé au Real Madrid en août 2018, Thibaut Courtois a mis un peu de temps à se faire une place, notamment à cause de la présence de Keylor Navas. Depuis le départ de ce dernier, le Diable rouge a le champ libre et a récemment remporté la Supercoupe d'Espagne grâce à une prestation cinq étoiles.

Dans un entretien accordé à la chaîne télé du Real Madrid, Courtois revient sur son expérience au club. "C'est un rêve qui se réalise d'être ici", confie-t-il.

Son premier trophée a été la Coupe du monde des clubs : "Je suis venu pour aider à gagner plus de trophées et rendre le club encore plus grand qu'il est. Ça a été mon premier titre et nous souhaitons tous en gagner plus".

Le Diable rouge lie ses premiers souvenir du Real aux prestations d'Iker Casillas : "En le voyant jouer ses premiers matchs, j'ai commencé à m'identifier au Real Madrid. C'est à partir de là que j'ai toujours suivi le club et que je rêvais de terminer ici un jour".

"L'avoir comme entraîneur est spécial car quand j'étais petit, je le voyais jouer et c'était une référence. Être proche de lui chaque jour est vraiment spécial", explique-t-il en parlant de Zidane.

Courtois s'est également exprimé sur l'arrivée d'Eden Hazard et sur sa récente blessure : "J'espère qu'il reviendra rapidement et qu'il nous aidera à gagner plus de matchs".