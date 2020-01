📷 Magnifique : grande foule en Tanzanie pour les débuts d'Aly Samatta avec Aston Villa

Aly Samatta n'a pas marqué pour ses débuts avec Aston Villa, mais l'attaquant tanzanien, arrivé du Racing Genk cet hiver, a cependant vécu une soirée magique puisque les Villains ont éliminé Leicester City en dernière seconde grâce à un but de Mahmoud "Trezeguet" Hassan. Et la Tanzanie n'a rien manqué des débuts de son enfant chéri !

Thank you, Tanzania. đź‘Š



Amazing support for @Samagoal77_ as he made his Villa debut last night! 🇹🇿 #AVFC pic.twitter.com/RJWCr0f64i