L'absence de Kaveh Rezaei, la seule ombre au tableau carolo?

Seule équipe à n'avoir pas encore croisé le fer avec le leader, le Sporting aura droit à son match de gala, ce soir, au Mambourg et devra faire sans le buteur maison. Mais c'est peut-être la seule onde négative qui plane sur le noyau de Karim Belhocine à qui tout réussit depuis des mois...

Arrivé en début de saison, et prêté par Bruges, Kaveh Rezaei n’est pas autorisé, pour des raisons contractuelles, à affronter le club auquel il appartient. Un coup dur tout de même pour le mentor carolo : Kaveh Rezaei, c’est 12 titularisations consécutives en championnat, huit buts, un assist et, surtout, depuis que l’Iranien a pris place dans le onze de base, Charleroi n’a plus perdu...

Shamar Nicholson, le remplaçant attendu

Et pourtant, il y a une solution toute trouvée pour pallier l’absence du meilleur buteur du Sporting: Shamar Nicholson devrait, sauf surprise, retrouver une place dans l’échiquier carolo. Et s’il souffre de la concurrence avec un Kaveh Rezaei retrouvé, le Jamaïcain n’en a pas moins déjà démontré l’étendue de ses qualités depuis son arrivée en Belgique.

Auteur de deux buts (dont un bijou à Waasland-Beveren) dès ses deux premiers matchs avec Charleroi, Shamar Nicholson avait encore ajouté une rose à sa feuille de route contre Ostende, juste avant la trêve, lors de sa dernière titularisation. "Il n’a pas connu de creux, c’est plutôt Kaveh qui a connu un grand boum", insistait d’ailleurs Karim Belhocine, en conférence de presse.

12 matchs sans défaite

En dehors de cette absence, Charleroi peut entamer ce choc avec confiance. Et pas parce que Bruges reste sur deux prestations plus compliquées, mais bien parce que les Zèbres surfent toujours sur la vague qui les a emmenés à la deuxième place du classement en fin d’année 2019. Certes, il y a eu une sortie compliquée à Eupen, mais, avant que le brouillard n’arrête le match, Charleroi avait plutôt bien démarré sa rencontre contre Malines samedi dernier.

Et le Sporting a, aussi, pour lui la loi des séries: Charleroi reste sur 12 matchs sans défaite en championnat et sur six succès de rang à domicile! Les Zèbres n’ont plus encaissé devant leur public depuis le 4 octobre et la réception d’Anderlecht. À ce titre, la réception de Bruges fera sans doute office de test ultime pour la défense du Sporting.

Le Sporting aura donc, même face à la meilleure équipe du Royaume, de beaux atouts à faire valoir, ce soir, sur la pelouse du Stade du Pays de Charleroi. Et avec le souffle chaud de leur public dans leur dos, les Zèbres auront une motivation supplémentaire pour s'attaquer au leader de la Pro League...