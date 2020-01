Duel au sommet en D1B, dimanche : "Chaque match sera une finale désormais"

Dépossédés de leur place de leader de la deuxième tranche dimanche dernier, les Lommelois auront l'occasion de reprendre le fauteuil de leader le week-end prochain.

Lommel a perdu des plumes, dimanche dernier à l’Union. D’abord menés, les Limbourgeois ont cru qu’ils avaient réussi le bon coup en renversant les Bruxellois, mais Pietro Perdichizzi a privé les Verts d’une victoire précieuse dans les dernières minutes de la rencontre.

Résultat des courses, Lommel a cédé le fauteuil de leader de la deuxième période à Virton. Mais les écarts sont toujours minimes: avec un petit point de retard et cinq rencontres à jouer, les protégés de Peter Maes sont toujours en course pour affronter OHL en finale de la D1B.

Et la réception de Virton, dimanche, pourrait même permettre à Lommel de reprendre la tête. "Jusqu’à la fin chaque match sera une finale", commente Jamal Aabbou au micro de Proximus Sport. "Mais on ne regarde pas le classement, on va jouer notre jeu et il faudra à être à 200% pour arracher la victoire."