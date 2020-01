Et si Iniesta faisait son retour en sélection espagnole ?

Reverra-t-on Iniesta sous le maillot de l'Espagne ? C'est apparemment une possibilité sérieuse !

Iniesta (35 ans) va-t-il porter à nouveau le maillot de l'Espagne ? le médian du Vissel Kobe a pris sa retraite internationale au terme de la Coupe du Monde 2018, mais pourrait bel et bien faire son retour pour une échéance particulière : les Jeux Olympiques de Tokyo. Iniesta fait ainsi partie de la présélection de Luis de la Fuente, sélectionneur U21, qui peut intégrer trois joueurs de plus de 23 ans dans son groupe final et a ainsi appelé Iniesta, David Villa, Sergio Ramos et Gérard Piqué.

Une belle façon de boucler la boucle, dans le pays où Iniesta évolue depuis 2018 ...