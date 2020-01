Le nouveau venu Moffi est serein avant d'affronter le Standard : "Le match contre Bruges a donné à l'équippe la confiance nécessaire"

Les Courtraisiens recoivent le Standard de Liège ce vendredi soir, en ouverture de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Les deux équipes restent sur un bon résultat. Les Courtraisiens sont parvenus à remonter de deux buts le leader du championnat et ainsi prendre un bon point. De son côté, le Standard de Liège reste sur deux victoires consécutives, dans la douleur certes. Une victoire des Liégeois leur permettrait de gagner deux déplacement consécutifs pour la première fois de la saison.

Malgré tout, Courtrai est confiant avant de disputer cette rencontre. Pour cause, ils jouent sans pression et n'ont plus que la Coupe comme gros objectif. A l'image du nouveau venu nigérian Terem Moffi. Le jeune attaquant est arrivé ce mercato en provenance de Lituanie. Il a déjà inscrit un goal. Dans une vidéo réalisée par le KVK, il s'exprime : "La bonne performance contre le Club de Bruges a donné à toute l'équipe la confiance nécessaire".