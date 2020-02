Officiel : Anderlecht termine son mercato par l'arrivée de son back gauche !

Les supporters d'Anderlecht n'y croyaient plus, mais Michael Verschueren a bel et bien réussi à régler le dossier Kemar Lawrence, qui va rejoindre le RSCA.

Comme attendu depuis de longues heures, Kemar Lawrence (27 ans) va devenir le nouvel arrière gauche du RSC Anderlecht. Après les dossiers Dejan Joveljic et Marko Pjaca, Michael Verschueren est parvenu à régler la situation compliquée du back jamaïcain des NY Red Bulls.

Tout n'était question que de détails administratifs et de permis de travail, car les accords étaient trouvés entre clubs et joueur depuis ce jeudi. Lawrence arrive pour concurrencer Elias Cobbaut au poste d'arrière latéral et clot donc le mercato anderlechtois sur le gong. Il signe jusqu'en juin 2022 au RSCA.