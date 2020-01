Officiel : Un buteur du RB Salzbourg rejoint Eupen

Les Pandas, pourtant proches du maintien, ont souhaité également se renforcer durant ce mercato hivernal.

Eupen vient de signer Smail Prevljak en provenance du RB Salzbourg. Le Bosniaque âgé de 24 ans est prêté par le champion d'Autriche jusqu’à la fin de la saison.

Smail Prevljak a été formé au RB Leipzig et joue en Autriche depuis 2014. Pour le FC Liefering, le SV Mattersburg et le Red Bull Salzbourg, il a marqué pas moins de 52 buts et a donné 21 passes décisives en 112 matchs de 1ère et 2ème Bundesliga.

"Smail Prevljak est un attaquant très efficace et sera un renfort supplémentaire pour notre jeu offensif. Nous sommes très heureux que Smail Prevljak vienne à Eupen et nous aidera à jouer une bonne fin de saison. Nous sommes contents de travailler avec lui et d’accueillir Smail au sein de notre club", s'est réjoui le directeur général de des Pandas, Christoph Henkel.