Bernd Storck : "Quelle malchance!"

Au vu de la rencontre, le Cercle de Bruges aurait mérité plus ce samedi soir du côté d'Eupen. Mais comme face à l'Antwerp et Anderlecht, les Brugeois se sont inclinés (1-0).

Le Cercle de Bruges fait de nouveau la tête. La lanterne rouge du championnat s'est inclinée à Eupen et reste bloquée avec onze points au compteur. "Quelle malchance ! La première période n'a pas été top mais nous nous sommes repris en seconde. Malheureusement, il manque ce brin de chance pour marquer ! Nous avons pourtant tout essayé et tout donné. Puis ce penalty survient...et il est arrêté. Nous méritions pourtant au minimum le match nul au vu de notre deuxième mi-temps. C'est vraiment dommage de ne prendre aucun point", a souligné Bernd Storck.

Néanmoins, le coach allemand ne perd pas espoir à six journées de la fin de la phase classique. "C'est très malheureux pour l'équipe, mais c'est le football. Mathématiquement, c'est toujours possible et nous devons continuer d'essayer, match par match. Nous sommes à 9 points de Waasland-Beveren, qui doit encore jouer dimanche", a conclu l'ancien coach de Mouscron.