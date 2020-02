Décisif, Loris Brogno a relancé le Beerschot : "Nous nous sommes battus comme des lions"

Les pensionnaires du Kiel se sont relancés dans la course à la tranche grâce à leur victoire importante face à Westerlo.

Une victoire qui fait un bien fou, venue des pieds de Loris Brogno monté au jeu en cours de partie : "La victoire est méritée et fait du bien. Les trois points font du bien et nous relancent dans la course. Il reste quatre rencontres, on verra comment cela se passera", confiait le héros du soir au micro de Proximus Sports.

Celui qui avait été titulaire lors des deux dernières rencontres avait pourtant débuté sur le banc : "Commencer sur le banc est toujours frustrant, c'est le foot et les choix du coach. Mais je suis content d'avoir pu faire la différence et offrir les trois points. Mais c'est également une victoire d'équipe, nous nous sommes battus comme des lions. Le collectif a payé."

Un but à la 70e salvateur, un soulagement mais également la meilleure réponse possible pour tout joueur qui débute sur le banc : "Je suis monté au jeu et j'ai montré de quoi j'étais capable. Quand on est joueur pro, cela ne fait jamais plaisir d'être sur le banc et le coach sait de quoi je parle car il a aussi été joueur. Au final, j'ai juste fait mon boulot sur le terrain."