De Sart après la victoire face au Standard : "On voit le vrai Courtrai"

Le milieu de 25 ans a effectué une belle prestation face à ses anciennes couleurs en marquant notamment le but d'ouverture qui a mis Courtrai sur la voie de la victoire.

Julien De Sart fut l'un des principaux acteurs de la victoire de Courtrai contre le Standard. Le milieu, formé chez les Rouches, a livré une très belle prestation et a marqué le but d'ouverture de Courtrai.

Au micro de la RTBF, il n'a pas caché sa joie après cette belle victoire : "Depuis la reprise, on enchaîne les bonnes performances face aux grosses équipes et la motivation est présente. On voit le vrai Courtrai pour le moment. Maintenant, nous allons devoir aussi assurer contre les petites équipes."

Le joueur de 25 ans a analysé la victoire des siens face à un Standard peu inspiré : "Ils n'ont pas vraiment répondu à notre charge physique. On allait les chercher et on gagnait souvent les deuxièmes ballons. Vu le terrain, on savait que la rencontre allait se joueur sur le plan physique. Je pense qu'on aurait pu mettre plus que trois buts", conclut-il.