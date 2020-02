Le Cercle de Bruges dépité : "Nous pensions prendre les trois points avec les supporters présents en masse"

Le Cercle de Bruges s'est incliné à Eupen (1-0) malgré un gros contingent de supporters venues les soutenir. En effet, les direction du club avait offert les tickets et les bus afin d'avoir le plus de fans au Kehrweg.

Le Cercle de Bruges vient de subir une nouvelle défaite, sa dix-neuvième du côté d'Eupen. Les Brugeois se rapprochent de plus en plus de la D1B. "Le moral est au plus bas. C'est normal après une telle défaite. Tout le monde pensait que nous prendrions les trois points avec les supporters présents en masse ici à Eupen, mais malheureusement nous ne pouvons rien leur offrir", a lâché un Thibo Somers presque en larmes.

Le Cercle aurait mérité d'égaliser en seconde période, mais en vain, et ce malgré un penalty. "Tout le monde fait de son mieux. Nous sommes malchanceux à l'image de ce penalty manqué. Et dans ce cas-là, c'est très compliqué de prendre des points", a conclu le joueur du Cercle.