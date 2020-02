Hrosovksy (Genk) à propos de son ancien coéquipier Krmencik: "Il n'a pas besoin de beaucoup pour marquer"

À la fin du mercato, le Club de Bruges s'est offert un nouvel attaquant. Les Blauw en Zwart ont déboursé pas moins de 6,5 millions d'euros pour s'offrir Michael Krmencik en provenance de Viktoria Plzen . Son ancien coéquipier Patrik Hrosovsky nous l'a présenté.

Patrik Hrosovsky a quitté Viktoria Plzen pour Racing Genk l'été dernier et six mois plus tard, Michael Krmencik l'a suivi. Le Slovaque connaît très bien le dernier venu du côté du Club de Bruges.

"Nous avons joué ensemble longtemps au Viktoria Plzen, même depuis l'enfance. Nous sommes de bons amis et je suis heureux pour lui de cette belle opportunité", nous a confié Hrosovsky qui est donc bien placé pour nous en dire un peu plus sur l'attaquant tchèque.

"C'est un attaquant fort qui prend vraiment tout son sens dans la surface. Michael n'a pas besoin de grand-chose pour marquer et je suis convaincu qu'il a les qualités pour réussir ici", a expliqué le milieu de terrain slovaque.