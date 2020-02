Vossen après son doublé: "Pas 100% satisfait, mais content de retrouver la compétition"

Zulte Waregem a largement pris la mesure de Waasland-Beveren ce dimanche (5-0). Jelle Vossen a fêté ses débuts par un doublé.

"Si vous gagnez 5-0 et marquez un doublé, vous pouvez parler d'un début réussi", a lancé Vossen à l'issue de la rencontre. "Je ne suis pas satisfait à 100% de ma prestation, mais c'est normal. Je ne m'entraîne avec les garçons que depuis deux jours et je dois mieux connaître tout le monde", a expliqué l'ancien joueur du Club de Bruges.

"Je n'ai pas joué depuis longtemps. Je ne dois pas être non plus trop critique sur ma performance. Mais je suis content de pouvoir enfin me sentir à nouveau comme un footballeur et de retrouver les terrains, j'ai quitté le terrain avec une bonne impression."