Après le but de Vanaken, les avis se forgent : "La goal-line technology est un passage obligé"

Le but d'Hans Vanaken a permis au Club de Bruges de se refaire une santé, après trois matchs nuls consécutifs. Mais il a aussi relancé les débats sur la "goal line technology".

Franchie entièrement ou pas, on ne le saura sans doute jamais avec certitude. Le but d'Hans Vanaken contre l'Antwerp ce dimanche soir fait débat. Si le VAR peut souvent être remis en cause pour ses interventions aléatoires, la technologie pour savoir si un but est valide ou non n'est pas sujette à interprétation. En tout cas, si la technologie n'est pas défaillante, comme ce fut déjà le cas en France, pays où est utilisé la "goal line technology". C'est d'ailleurs également le cas en Allemagne, en Italie et en Angleterre.

En Belgique, la question était débattue ce lundi soir sur le plateau de la RTBF. Dans l'émission La Tribune, le consultant Hein Vanhaezebrouck avancait : "Si tu refuses un contrat de 95 millions d'euros pour les droits TV et qu’en tant que Pro League tu refuses d’installer la goal-line technology… tu ne peux pas être exigeant des deux côtés. D’un côté, ne rien sortir et de l’autre demander toujours plus d’argent aux médias. Je suis d’accord qu’ils veuillent gagner plus mais alors il faut faire tout ce qu’il faut pour suivre l’évolution du professionnalisme du football". Sporza évoque même la possibilitè d'une mise en place rapide. Le coût de l'installation serait tout de même de 200.000 euros, minimum.