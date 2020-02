🎥 Januzaj, CR7, Van Bronckhorst, Hagi : quatre anniversaires, quatre frappes mémorables !

Ce mercredi, Adnan Januzaj fête ses 25 ans. Le même jour que Cristiano Ronaldo (35 ans), Giovanni Van Bronckhorst (45 ans) et Gheorghe Hagi (55 ans) !

L'occasion de se rappeler un but iconique de chacun de ces joueurs, à commencer par Adnan Januzaj, dont la frappe enroulée en poules de la Coupe du Monde 2018 nous envoyait en tête du groupe ... et face au Japon et au Brésil, à Rostov et Kazan !

Né 10 ans plus tôt, Cristiano Ronaldo (35 ans) a inscrit bien trop de buts pour qu'on se souvienne d'un seul. Nous optons pour sa magnifique retournée inscrite en Ligue des Champions face à la Juventus, son futur club ...

What a better way to celebrate @Cristiano Ronaldo's birthday than remembering that memorable bicycle kick goal against Juventus in the UCL.



Happy 35th birthday to one of the greatest footballers of all time

Une génération plus tôt, Giovanni Van Bronckhorst (45 ans) a également inscrit son lot de frappes splendides et c'est à ... 35 ans qu'il a inscrit l'une des dernières : une fusée en Coupe du Monde, en 2010, année où les Pays-Bas atteindront la finale ...

Alles Gute zum 45. Geburtstag, Giovanni van Bronckhorst!



Unvergessen und immer wieder ein Genuss: sein Traumtor bei der WM 2010 im Halbfinale gegen Uruguay.

Et pour les plus anciens, joyeux anniversaire à Gheorghe Hagi (55 ans) : le père de Ianis Hagi, toujours propriété de Genk, est entré dans la légende pour de nombreuses prestations, mais le but le plus iconique du meilleur joueur roumain de tous les temps reste celui inscrit à la Coupe du Monde 1994 ...