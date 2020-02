🎥 L'incroyable solo de Benito Raman pour qualifier Schalke en Coupe d'Allemagne

Schalke aura eu peur jusqu'au bout mais à la fin, c'est Benito Raman qui sauve les siens. En prolongation face au Hertha Berlin, le Belge a récupéré le ballon dans ses 30 mètres avant de s'offrir un sprint avec quatre défenseurs à ses trousses.

A l'entrée du rectangle, il a crucifié le gardien adverse et permis à Schalke de se qualifier pour le tour suivant. Une remontée de terrain sublimée par un petit pont, c'est football champagne.

50-yard run 🏃‍♂

Nutmeg finish đŸ„œ@s04_en's Benito Raman keeps his cool to break Hertha hearts ❄#DFBPokal #S04BSC pic.twitter.com/OngHVxcZxS