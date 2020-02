Fracture pour Ivan Perisic, qui manquera plusieurs semaines de compétition

Ivan Perisic s'est occasionné une fracture de la cheville qui le tiendra éloigné des terrains de longues semaines.

Coup dur pour Ivan Perisic (31 ans) : l'ancien brugeois s'est fracturé la cheville et sera absent des terrains au moins quatre semaines, sans compter la rééducation qui s'ensuivra et qui pourrait porter la durée d'absence à environ deux mois. Le Croate va donc notamment manquer le match de Ligue des Champions face à Chelsea, les 25 février et 18 mars prochain.