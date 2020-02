🎥 Sans Courtois, le Real prend un coup sur la tête et la porte en Coupe du Roi!

Thibaut Courtois au repos, Eden Hazard pas encore prêt, Adnan Januzaj était le seul Belge sur la pelouse et qui sera aussi le seul Belge à l'affiche des demi-finales de la Coupe d'Espagne.

Sale soirée pour le Real Madrid et Alphonse Areola en Coupe du Roi. Préféré à Thibaut Courtois, comme lors des précédents tours en Coupe, le gardien français est d'abord parti à la faute et n'a ensuite pas été aidé par la défense madrilène, en grande difficulté ce soir.

Odegaard a refroidi Bernabeu et Areola

But d’Ødegaard au Bernabeu qui ne célèbre pas. 1-0. 👏 pic.twitter.com/U6nwL4UgVw — Martin Ødegaard 🇫🇷 (@OdegaardFrance) February 6, 2020

Et c'est un jeune gars de la maison qui avait lancé cette drôle de soirée à Madrid. Prêté jusqu'à la fin de la saison par le Real Martin Odegaard a ouvert le score à la 22e minute. Avant qu'Alexander Isak n'entre en action, en seconde période, pour assommer le Real et porter la Sociedad.

Isak s'est chargé du reste

Magnifique BOMBAZO de Alexander Isak pour le 0-3 pic.twitter.com/fOPJNAKHGT — Amine (@AmineWalterW) February 6, 2020

Et si le premier but de l'attaquant suédois fut refusé pour une position de hors-jeu, Isak a ensuite assuré, avec un doublé et un assist pour Merino. Le Real n'a pourtant pas abdiqué et aurait même pu revenir au score. Marcelo avait réduit le score à 0-3, Rodrygo et Nacho Fernandez ont rapproché les Merengue en toute fin de match, mais ça n'a pas suffi (3-4).

Fin de l'aventure en Coupe, mais aussi d'une très belle série pour les troupes de Zinedine Zidane qui n'avaient plus connu la défaite depuis... 21 (!) matchs et leur déplacement à Majorque, le 19 octobre.

Belle soirée en revanche pour Adnan Januzaj, titulaire pour la deuxième fois de suite (il est sorti à la pause) et qui rejoint, avec la Sociedad, Mirandès et Grenade, dans un dernier carré truffé de surprises. Le Barça et Bilbao se disputent, jeudi soir, le dernier ticket pour les demi-finales.