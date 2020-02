Manchester City s'intéresse de près à...Lionel Messi

Le FC Barcelone vient de connaître quelques turbulences ces deniers jours et le club mancunien serait très attentif à cette situation.

Manchester City observe de très près la situation de Lionel Messi (32 ans, 17 matchs et 14 buts en Liga cette saison) et songerait même à lancer une nouvelle offensive pour tenter d'attirer la Pulga outre-Manche suite aux récents évènements survenus en Catalogne, selon le très sérieux Times,

L'intérêt mancunien pour la star argentine n'est pas nouveau et par le passé, le club anglais avait déjà essayer de l'attirer, en vain. Mais cette fois-ci, les Skyblues se disent qu'il y aurait un coup à jouer après le conflit ouvert entre l'Argentin et le secrétaire technique du club blaugrana, Eric Abidal. Messi n'a pas apprécié que le Français critique l'investissement des joueurs dans une interview et lui a sèchement répondu sur Instagram.

Le président Josep Maria Bartomeu a même dû rentrer en urgence alors qu'il se trouvait en déplacement pour discuter avec les deux protagonistes. Pour le moment, l'hypothèse d'un départ de l'Argentin est encore très lointaine et il ne s'agit que d'un intérêt à sa situation.