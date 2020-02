🎥 Le dernier transfuge de Charleroi se dévoile: "Des objectifs? Je dirais plutôt des rêves!"

Lazare Amani veut grandir avec l'effectif de Karim Belhocine.

Après avoir bien grandi du côté d'Eupen, où il était arrivé en juillet 2016, Lazare Amani n'a pas hésité longtemps au moment de poser sa signature sur un nouveau contrat, avec le Sporting de Charleroi. "Il était temps pour moi d’aller voir ailleurs et d’apprendre d’autres choses. Je voulais voir ce que ça fait de jouer dans une top équipe et c’est très bien pour ma progression", commente le nouveau médian carolo, déterminé à franchir un cap avec les Zèbres.

Et s’il attend beaucoup de son passage dans le Hainaut, le jeune Ivoirien reste discret sur ses ambitions et conscient du défi qui l'attend. "Je parlerais plutôt de rêves que d’objectifs, parce que les objectifs sont souvent lourds à porter. Mais je ne me disperse pas, parce que je sais que pour les réaliser, il faut se donner à fond et travailler chaque jour."