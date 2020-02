Un Brugeois dans le viseur du Borussia Dortmund

Le Club de Bruges risque de voir partir plusieurs pions l'été prochain et le Nigérian en fait partie.

Emmanuel Dennis aurait même pu quitter le Club de Brugers plus tôt, mais, influencé par l''arrivée de Philippe Clement, il était finalement resté et avait même signé un nouveau contrat dans la Venise du Nord. Cet été devrait bel et bien quitter les Blauw en Zwart.

Et il n'aura pas de mal à trouver un club. Newcastle, Brighton, Sheffield, Monaco ou la Sampdoria sont notamment intéressés. Le Borussia Dortmund s'ajoute à cette liste, selon Het Laatste Nieuws. Mais le Club de Bruges a fixé le prix: il faudra dépenser 25 millions pour s'attacher les services du Nigérian.