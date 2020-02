Coupe de France : ça passe pour le PSG et Lyon, Thomas Meunier et Jason Denayer filent en demies

Après la qualification de Rennes hier soir, et en attendant la rencontre entre Saint-Etienne et Épinal demain soir, deux rencontres étaient programmées ce soir dont le choc des Olympiques.

Dijon - PSG 1-6

Thomas Meunier (titulaire) et le PSG se sont très largement imposés face à Dijon, et valident leur qualification pour les demies en beauté. Les Parisiens ouvraient rapidement le score suite à un auto-but de Lautoa (1e). Chouiar égalisait pourtant pour Dijon (13e) qui résistait une bonne demi-heure, mais Mbappé redonnait l'avance au PSG juste avant la pause. Après le repos, Thiago Silva (50e) et Sarabia (55e) pliaient le match, Coulibalie (86e) marquait contre son camp en fin de match, avant que le doublé de Sarabia (90e+1) ne scelle définitivement le score.

Lyon - Marseille 1-0

Une belle affiche opposait Lyon et Marseille. Un Olympico finalement assez fermé. Il fallait attendre la seconde période pour voir un peu plus d'animation. La VAR tout d'abord accordait un penalty à l'OL mais Moussa Dembélé butait sur Yohan Pelé (70e). Finalement, la frappe d'Houssem Aouar (82e) en fin de match qualifiait Lyon et JAson Denayer (titulaire).