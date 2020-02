Dante Brogno : "C'est fabuleux ce que réalise le Sporting de Charleroi"

Après son succès face au KV Malines (2-1) mercredi soir, le Sporting occupe actuellement la troisième place du classement avec 47 points au compteur.

Le Sporting de Charleroi ne cesse d'impressionner les observateurs cette saison. Les Zèbres comptent actuellement treize points d'avance sur la septième place et se rapprochent à grands pas des playoffs 1. "C'est fabuleux ce que réalise Charleroi. Un magnifique travail fourni par la direction et le staff. Il y avait des doutes au départ concernant Karim Belhocine, ceux-ci ont vite été balayés. Ne jamais avoir des aprioris sur quelqu'un avant qu'il n'ait commencé à travailler. Il fait un top boulot, pareil pour ses adjoints Frank Defays et Diawara Samba. Un staff en or avec des joueurs de qualité. Le club est en pleine progression puis le futur stade sera un énorme coup de fouet pour la région", nous confie Dante Brogno.

Charleroi est en train de grandir et le travail effectué en amont ces dernières années commence à porter ses fruits. "Les joueurs se sentent bien au Sporting et veulent y rester. Ils sont affamés et mouillent le maillot jusqu'au bout. La Coupe leur est passée sous le nez cette saison mais ils continuent de titiller le haut du tableau. Ils ne sont pas parvenus à décrocher une place qualificative pour l'Europa League la saison dernière, mais j'espère de tout mon coeur qu'ils y arriveront lors de cet exercice. On peut en tout cas percevoir leur motivation et ambition", explique l'ancien Zèbre avant de passer en revue quelques joueurs de l'effectif carolo.

"La défense est bien stable avec Busi qui apporte une bonne impulsion à droite. Morioka est devenu le régulateur de l'entrejeu, Bruno est libéré et Rezaie Marque comme il respire. Nicholson apporte beaucoup d'impact tout comme Fall. Un joueur au grand coeur qui n'a pas été épargné par les critiques ces derniers temps concernant sa technique. Un ailier athlétique et explosif capable de percer une défense. Son but contre Malines a permis à Charleroi de l'emporter, de quoi faire taire ses détracteurs", a conclu Dante Brogno.