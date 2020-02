Paris qualifié, Thomas Meunier surmotivé : "Plus que deux victoires pour écrire l'histoire"

Presque sans surprise, le PSG n'a pas eu trop de difficultés à écarter Dijon pour rejoindre le dernier carré de la Coupe de France.

Paris a survolé la rencontre sur le score cinglant de 1-6.

Titulaire, Thomas Meunier (remplacé à un quart d'heure du terme) a fait part de ses sentiments au terme de la qualification : "Nous réalisons que nous arrivons à la fin et qu’il n’y a plus que deux victoires à aller chercher pour écrire l’histoire. Tout le monde reste motivé, on se rend bien compte qu'on a l'effectif pour tout gagner cette année. Nous serons ravis de jouer cette demi-finale", confiait le Diable Rouge à Eurosport.

L'ancien Brugeois n'a pas manqué de pointer l’état d’esprit affiché et qui règne dans le groupe : "Mitchel Bakker et Ander Herrera ont fait du super travail, Kouassi également. Personne ne ressent de lassitude même lorsque l’on joue des 'petits' matches. Cela aurait pu tourner encore plus. Toute le monde reste concentré."