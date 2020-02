Thomas Meunier évoque le choc qui se profile face à Dortmund : "Axel Witsel m'a dit qu'ils étaient prêts"

Le PSG vient de se qualifier en Coupe de France, mais une plus grosse rencontre arrive à grands pas : ce sera face au Borussia Dortmund dans une compétition qui est l'objectif numéro un du PSG.

Thomas Meunier évoquait le sujet au terme de la rencontre contre Dijon : "Nous parlons de ce match depuis le tirage au sort et c’est difficile de ne pas penser à Dortmund, car tout le monde a les yeux rivés sur ce match, plus que la Ligue 1 ou la Coupe. Les gens que je croise dans la rue me disent que cette année sera la bonne, l'envie et l'ambition sont là. Cela tourne bien, nous avons moins de blessés et nous avons la capacité de le faire, on en est conscients", confiait le latéral Gaumais au micro d'Eurosport.

La compétition fait son retour après une longue trève : "C’est la champions League, c’est spécial, nous irons jouer là-bas face au mur jaune, c’est quelque chose d’exceptionnel. En tout cas pour moi à vivre en tant que joueur, j’attends qu’une chose c’est d’y être !"

Meunier retrouvera Axel Witsel et Thorgan Hazard, un beau duel en perspective : "J’ai envoyé un message à Axel après leur défaite contre Leverkusen, je lui ai demandé s'ils étaient prêts et il m’a dit plus que jamais. Je pense qu'il y a aussi une motivation supplémentaire de leur côté, un attrait pour cette coupe qui est assez spéciale. Je suis certain que ce sera un match magnifique."