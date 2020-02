"Personne n'en veut à Doku à part lui-même"

C'est le tournant du match : l'expulsion de Jérémy Doku. Anderlecht n'est pas parvenu à émerger en seconde période.

Certes, Anderlecht peinait à se montrer vraiment dangereux avant l'expulsion de Jérémy Doku à la 40e. Mais le KV Malines était loin de briller et Thibaut Peyre ne s'en cache pas : "C'est clairement le tournant du match. En première période, il nous a manqué les valeurs de Malines. Ca doit toujours être comme en seconde période, avec le public qui pousse. Jouer ici doit être difficile", estime le défenseur français.

Hendrik Van Crombrugge confirmait de son côté : "On était en contrôle, on se procurait des occasions, puis il y a le carton ... et en seconde période, ça pousse. À 10, on est forcés de rentrer dans leur jeu physique", regrette le portier du RSCA. "Si j'en veux à Doku ? Le seul qui peut en vouloir à Doku, c'est lui-même et il s'en veut beaucoup. Il a déjà fait tant de choses positives. C'est un très jeune joueur et ça fait partie du processus d'apprentissage", relativise Van Crombrugge. "Jérémy sait qu'à onze, on gagne le match".

Pas fini ?

Le gardien anderlechtois affirme cependant que rien n'est fini : "On a déjà disputé 25 matchs qu'il fallait "absolument gagner", on est Anderlecht, on doit toujours gagner. C'était une nouvelle finale, on l'a perdue, il en reste d'autres", estime Van Crombrugge. "Il faudra gagner le match suivant. Oui, je crois aux PO1. Si je serais malade de jouer les PO2 ? Non".