Restera ou restera pas ? Laszlo Bölöni est en fin de contrat et s'interroge sur son avenir

Le 30 juin, le contrat de Laszlo Bölöni expire à l'Antwerp. Le Roumain a pris les commandes après la montée du club en D1A et a une part importante dans la réussite actuelle. Cependant, il y a encore beaucoup d'incertitude quant à son avenir.

Et il ne peut ou ne veut pas en dire beaucoup sur sa situation. Personne ne sait si le Roumain de 66 ans sera encore l'entraîneur de l'Antwerp la saison prochaine. "Nous devons encore en parler. Le moment viendra", déclare Laszlo Bölöni, qui est resté mystérieux.

Mais quand ? Avant les Play-Offs ? "On verra." Veut-il rester en Belgique ? "On verra." Bien qu'il apprécie manifestement son séjour dans notre pays. "Comme je l'ai déjà dit, c'est mon deuxième pays. Je me sens bien ici et je connais beaucoup de gens", a-t-il conclu.