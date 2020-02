Mats Rits, héros du Club de Bruges

Le Club de Bruges recevait Waasland-Beveren ce samedi à 18h. Un match important pour le haut du classement, mais aussi pour éviter la relégation.

Les intentions des Waaslandiens étaient claires dès le départ. Faire le gros dos en jouant avec un bloc très reculé. La tactique a fonctionné jusqu'à la 40ème minute. Moment de la rencontre où Mats Rits a décidé de mettre les Blauw en Zwart devant à la marque.

Mais, en reconversion, Tuur Dierckx reprenait un bon centre venant de la gauche et inscrivait le 1-1 à la 53ème minute. Tout était à refaire pour les Brugeois. Philippe Clement avait décidé de laisser Hans Vanaken au repos en vue du match contre Manchester United. Il met ainsi fin à une série impressionnante : le Diable Rouge avait débuté les 100 dernières rencontres des Blauw en Zwart.

Avec leur meneur de jeu, Tau et Dennis également montés en deuxième période, les Brugeois mettaient encore plus la pression devant la cage adverse. Finalement, c'est le même Mats Rits qui délivrait le Club de Bruges, en inscrivant son deuxième but de la rencontre dans le temps additionnel.

Les Brugeois reprennent neuf points d'avance sur les Buffalos. En revanche, Waasland-Beveren continue de se faire peur dans le bas du classement. Ils comptent toujours six points de plus que le Cercle de Bruges. Mais la lanterne rouge se déplace à 20h à Saint-Trond.